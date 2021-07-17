Вакцинований очільник МОЗ Великої Британії захворів на Covid-19

Саджид Джавід закликає співвітчизників все одно продовжувати робити щеплення

Захворювання на Covid-19 діагностовано у міністра охорони здоров'я і соціальних справ Великої Британії Саджида Джавіда. Як поідомляється на сайті британського МОЗ, завдяки зробленому протикоронавірусному щепленню від Covid-19 захворювання протікає в легкій формі.

«Сьогодні вранці (17 липня - ред.) я отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Я чекаю результатів ПЛР-тесту», – написав міністр у своєму Twitter.

За його словами, раніше він прищепився від коронавірусу, і тому захворювання протікає в легкій формі. «У мене були уколи, і тому симптоми легкі», – додав міністр.

Джавід пояснив, що зробити тест на коронавірус він вирішив після того, як відчув легке нездужання. Зараз глава МОЗ з сім'єю ізолювався вдома і чекає результатів повторного тесту.

Він закликав тих, хто ще не зробив щеплення, «робити її якомога швидше».

Нагадаємо, що у вівторок, 19 липня, українські туристи можуть відвідувати Естонію, не здаючи тест на коронавірус як при в'їзді в країну, так і за кілька днів після цього. Крім того, відміняється 10-денна самоізоляція по прибуттю в країну.

Як повідомлялося раніше, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.