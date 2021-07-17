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    Вакцинований очільник МОЗ Великої Британії захворів на Covid-19

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    Наразі Саджид Джавід самоізолювався удома з сімʼєю - Вакцинований очільник МОЗ Великої Британії захворів на Covid-19
    Наразі Саджид Джавід самоізолювався удома з сімʼєю
    Фото: twitter/sajidjavid

    Саджид Джавід закликає співвітчизників все одно продовжувати робити щеплення

    Захворювання на Covid-19 діагностовано у міністра охорони здоров'я і соціальних справ Великої Британії Саджида Джавіда. Як поідомляється на сайті британського МОЗ, завдяки зробленому протикоронавірусному щепленню від Covid-19 захворювання протікає в легкій формі.

    «Сьогодні вранці (17 липня - ред.) я отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Я чекаю результатів ПЛР-тесту», – написав міністр у своєму Twitter.

    За його словами, раніше він прищепився від коронавірусу, і тому захворювання протікає в легкій формі. «У мене були уколи, і тому симптоми легкі», – додав міністр.

    Джавід пояснив, що зробити тест на коронавірус він вирішив після того, як відчув легке нездужання. Зараз глава МОЗ з сім'єю ізолювався вдома і чекає результатів повторного тесту.

    Він закликав тих, хто ще не зробив щеплення, «робити її якомога швидше».

    Нагадаємо, що у вівторок, 19 липня, українські туристи можуть відвідувати Естонію, не здаючи тест на коронавірус як при в'їзді в країну, так і за кілька днів після цього. Крім того, відміняється 10-денна самоізоляція по прибуттю в країну.

    Як повідомлялося раніше, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

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    Теги: міністр Велика Британія щеплення коронавірус
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    Вакцинований очільник МОЗ Великої Британії захворів на Covid-19