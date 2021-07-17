У Чернігові ввели обмеження на вакцинацію людей з інших областей

Сьогодні до Чернігова щепитися вакциною Pfizer приїхали люди з Києва, Кропивницького, Броварів, Черкас

Відтепер жителів інших областей вакцинуватимуть у Чернігові лише в останню годину роботи пунктів вакцинації: з 15:00 до 16:00. І лише за умов наявності вільних доз вакцини та при відсутності охочих чернігівців зробити щеплення. Про це Суспільному розповів генеральний директор міської лікарні № 2 Владислав Кухар.

«Вакцину виділяють для Чернігова і Чернігівської області. Люди можуть вакцинуватися там, де підписана сімейна декларація з лікарем, у себе в регіонах. МОЗ дозволило використовувати вакцину Pfizer у всіх пунктах масової вакцинації в Україні», – прокоментував Кухар.

За словами директора, сьогодні до Чернігова щепитися вакциною Pfizer приїхали люди з Києва, Кропивницького, Броварів, Черкас. Черга охочих вакцинуватися стояла на вулиці довжиною у кілька метрів.

Чернігів став першим містом в Україні, де у пунктах масової вакцинації почали робити щеплення препаратом Pfizer.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час п’ятої хвилі вакцинації населення за рекомендаціями лікарів дозволять робити щеплення проти коронавірусу дітям.

Зазначимо, Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії Сovid-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.