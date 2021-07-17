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    У Чернігові ввели обмеження на вакцинацію людей з інших областей

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    У Чернігові ввели обмеження на вакцинацію людей з інших областей - У Чернігові ввели обмеження на вакцинацію людей з інших областей
    У Чернігові ввели обмеження на вакцинацію людей з інших областей
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні до Чернігова щепитися вакциною Pfizer приїхали люди з Києва, Кропивницького, Броварів, Черкас

    Відтепер жителів інших областей вакцинуватимуть у Чернігові лише в останню годину роботи пунктів вакцинації: з 15:00 до 16:00. І лише за умов наявності вільних доз вакцини та при відсутності охочих чернігівців зробити щеплення. Про це Суспільному розповів генеральний директор міської лікарні № 2 Владислав Кухар.

    «Вакцину виділяють для Чернігова і Чернігівської області. Люди можуть вакцинуватися там, де підписана сімейна декларація з лікарем, у себе в регіонах. МОЗ дозволило використовувати вакцину Pfizer у всіх пунктах масової вакцинації в Україні», – прокоментував Кухар.

    За словами директора, сьогодні до Чернігова щепитися вакциною Pfizer приїхали люди з Києва, Кропивницького, Броварів, Черкас. Черга охочих вакцинуватися стояла на вулиці довжиною у кілька метрів.

    Чернігів став першим містом в Україні, де у пунктах масової вакцинації почали робити щеплення препаратом Pfizer.

    Раніше повідомлялося, що в Україні під час п’ятої хвилі вакцинації населення за рекомендаціями лікарів дозволять робити щеплення проти коронавірусу дітям.

    Зазначимо, Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії Сovid-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

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    Теги: Чернігів щеплення вакцинація населення Павло Ковтонюк коронавірус
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    У Чернігові ввели обмеження на вакцинацію людей з інших областей