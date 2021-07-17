Франція посилить правила в'їзду для нещеплених туристів з деяких країн

Повністю вакциновані туристи з будь-якої країни зможуть потрапити до країни без ПЛР-тесту, починаючи з 17 липня

Через збільшення кількості захворювань на коронавірус з 18 липня Франція посилить правила в'їзду для нещеплених туристів з низки країн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса.

За його словами, обмеження стосуватиметься невакцинованих осіб, які прибуватимуть до країни з Великої Британії, Іспанії, Португалії, Кіпру, Нідерландів та Греції. Вони повинні будуть надати негативний результат тесту на Covid-19, зроблений не менш ніж за 24 години до поїздки.

Подорожувальникам з Тунісу, Мозамбіку, Куби та Індонезії додатково доведеться обґрунтувати мету подорожі, надати негативний результат тесту на Covid-19 перед в'їздом, а потім пройти 10-денну самоізоляцію.

Повністю вакциновані туристи з будь-якої країни зможуть потрапити до країни без ПЛР-тесту, починаючи з 17 липня.

Після квітневого падіння захворюваності на коронавірус з більш ніж 42 тисячі за день до менш ніж 2 тисяч на день наприкінці червня, останнім часом середня кількість нових інфікувань у Франції знову зросла і становить майже 11 тисяч на день.