На місцевих виборах у Болгарії перемагає теперішня партія влади – екзитпол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Софії залишиться працювати чинна міська голова Йорданка Фандакова

По всій країні явка виборців склала 43 % серед 6,2 мільйонів виборців

Болгарські екзитполи показують, що теперішня правоцентристська партія влади «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) збереже своє загальнодержавне домінування, але з меншою підтримкою, ніж чотири роки тому.

За цим прогнозом, у Софії, столиці країни, також залишиться працювати чинна міська голова Йорданка Фандакова.

По всій країні явка виборців склала 43 % серед 6,2 мільйонів виборців.

Спостерігачі заявили, що багато хто не вийшов на голосування, оскільки вони вважають, що результат був визначений заздалегідь.

Місцеві вибори у Болгарії тривали 27 жовтня з сьомої ранку до восьмої вечора за місцевим часом.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині на виборах президента перемогу здобув лівоцентрист, послідовник перонізму Альберто Фернандес.

Джерело: Радіо Свобода