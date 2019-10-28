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    У світі

    На місцевих виборах у Болгарії перемагає теперішня партія влади – екзитпол

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    У Софії залишиться працювати чинна міська голова Йорданка Фандакова - На місцевих виборах у Болгарії перемагає теперішня партія влади – екзитпол
    У Софії залишиться працювати чинна міська голова Йорданка Фандакова

    По всій країні явка виборців склала 43 % серед 6,2 мільйонів виборців

    Болгарські екзитполи показують, що теперішня правоцентристська партія влади «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) збереже своє загальнодержавне домінування, але з меншою підтримкою, ніж чотири роки тому.

    За цим прогнозом, у Софії, столиці країни, також залишиться працювати чинна міська голова Йорданка Фандакова.

    По всій країні явка виборців склала 43 % серед 6,2 мільйонів виборців.

    Спостерігачі заявили, що багато хто не вийшов на голосування, оскільки вони вважають, що результат був визначений заздалегідь.

    Місцеві вибори у Болгарії тривали 27 жовтня з сьомої ранку до восьмої вечора за місцевим часом.

    Раніше повідомлялося, що в Аргентині на виборах президента перемогу здобув лівоцентрист, послідовник перонізму Альберто Фернандес.

    Джерело: Радіо Свобода

    вибори Болгарія
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