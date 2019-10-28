На місцевих виборах у Болгарії перемагає теперішня партія влади – екзитпол
У Софії залишиться працювати чинна міська голова Йорданка Фандакова
По всій країні явка виборців склала 43 % серед 6,2 мільйонів виборцівБолгарські екзитполи показують, що теперішня правоцентристська партія влади «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) збереже своє загальнодержавне домінування, але з меншою підтримкою, ніж чотири роки тому.
За цим прогнозом, у Софії, столиці країни, також залишиться працювати чинна міська голова Йорданка Фандакова.
По всій країні явка виборців склала 43 % серед 6,2 мільйонів виборців.
Спостерігачі заявили, що багато хто не вийшов на голосування, оскільки вони вважають, що результат був визначений заздалегідь.
Місцеві вибори у Болгарії тривали 27 жовтня з сьомої ранку до восьмої вечора за місцевим часом.
Раніше повідомлялося, що в Аргентині на виборах президента перемогу здобув лівоцентрист, послідовник перонізму Альберто Фернандес.
Джерело: Радіо Свобода