На місці падіння літака терориста Пригожина з’явився пам’ятник-камінь
Поруч із памʼятником стоїть прапор, до якого вже принесли квіти та вінки
У Тверській області Росії на місці падіння літака очільника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина встановили памʼятник. Це камінь з логотипом та написом «Кров, честь, справедливість, батьківщина, відвага, ПВК Вагнер». Фотографію памʼятника публікує телеграм-канал «Закрой за мной Тверь».
Поруч із памʼятником стоїть прапор угруповання, до якого вже принесли квіти та вінки.
Видання «7х7» нагадує, що тиждень тому у Воронезькій області відкрили памʼятник пілотам гелікоптера Ка-52, збитого 24 червня під час військового заколоту, організованого Євгеном Пригожиним.
Жодної офіційної інформації про кримінальні справи за знищення вагнерівцями кількох гелікоптерів і літака Міністерства оборони та загибель їхніх екіпажів досі немає.
Ініціатива увічнити памʼять льотчиків у державних ЗМІ не згадувалася.
До слова, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.
Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.
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