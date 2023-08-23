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Росавіація опублікувала список пасажирів на борту збитого літака Пригожина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росавіація опублікувала список пасажирів на борту збитого літака Пригожина
Серед пасажирів літака був Євген Пригожин
фото: Reuters

На борту було семеро пасажирів та троє членів екіпажу

Росавіація підтвердила, що на борту розбитого літака ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина було десятеро осіб. Список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135 (EBM-135BJ) оприлюднений на сторінці Росавіації в Telegram.

На борту були такі пасажири:

  • Сергій Пропустін;
  • Євген Макарян;
  • Олександр Тотмін;
  • Валерій Чекалов;
  • Дмитро Уткін;
  • Микола Матусєєв;
  • Євген Пригожин.

Члени екіпажу:

  • Олексій Левшин, командир літака;
  • Рустам Карімов, другий пілот;
  • Крістіна Распопова, бортпровідниця.
Росавіація опублікувала список пасажирів на борту збитого літака Пригожина фото 1
фото: скриншот

Серед пасажирів ще один заступник Пригожина – Валерій Чекалов. Він відповідав за роботу служби безпеки «Вагнера».

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак. Розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, також був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін. 

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильні вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

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Теги: авіакатастрофа ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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