Журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина
Ймовірно літак з Пригожиним було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії
В Сполучених Штатах Америки вважають, що авіакатастрофа, в якій загинув ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря». Про це повідомляє Reuters.
Як пише видання, за словами двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, ймовірно літак з Пригожиним було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.
«Чиновники, які говорили на умовах анонімності з огляду на чутливість цього питання, підкреслили, що ця інформація все ще є попередньою і перебуває на стадії перевірки», – додає Reuters.
Нагадаємо, надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.
До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».
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