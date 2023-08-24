Журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина

За словами американських чиновників, інформація про ракету, яка влучила в літак Пригожина перебуває на стадії перевірки

Ймовірно літак з Пригожиним було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії

В Сполучених Штатах Америки вважають, що авіакатастрофа, в якій загинув ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря». Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише видання, за словами двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, ймовірно літак з Пригожиним було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

«Чиновники, які говорили на умовах анонімності з огляду на чутливість цього питання, підкреслили, що ця інформація все ще є попередньою і перебуває на стадії перевірки», – додає Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».