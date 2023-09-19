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Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
Дружина Євгена Пригожина офіційно взяла інше прізвище
фото з відкритих джерел

Вдова Євгена Пригожина вирішила змінити своє ім'я на дівоче

У Санкт-Петербурзі ЗМІ отримали доступ до справи про наслідування майна засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. І вже розкрилися цікаві факти. Так видання «Фонтанка» повідомляє про те, що вдова Пригожина змінила прізвище на дівоче.

Зміна прізвища відбулася офіційно, тепер Любов Пригожина стала Любов'ю Валентинівною Кряжовою. Дані про зміну прізвища надійшли до ЗМІ 15 вересня, коли саме воно відбулося за документами – невідомо.

У справі про успадкування майна Пригожина також зазначено дату його смерті – 23 серпня 2023 року, коли у Тверській області впав бізнес-джет засновника ПВК.

Нагадаємо ватажок «вагнерівців» був одружений з Любов'ю Пригожиною більше 30 років. Дружина опального «кухаря Путіна» також займалася бізнесом, володіючи компанією «Медбуд». У шлюбі у пари народилися діти – Павло, Поліна та Вероніка.

Нагадаємо, у відкритому реєстрі спадкових справ РФ з'явилося прізвище голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, який розбився внаслідок авіакатастрофи 24 серпня. Ще у прижиттєвій волі «кухаря Путіна» спадкоємцем виступав його 30-річний син Павло, який отримає майже все.

Водночас дві доньки опального бізнесмена нібито не отримають нічого. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на джерела, наближені до особистих справ Пригожина.

Наголошується, що Павло Пригожин уже оголосив себе абсолютним спадкоємцем батька. Але оскільки він є вкрай несамостійною фігурою, сестри можуть оскаржувати через суд подібну несправедливість.

За даними російських ЗМІ, Павло Пригожин є власником великого бізнес-центру на Синопській набережній та компаніями «Лахта Парк» та «Лахта Плаза». За словами самого Пригожина, його син відслужив в армії, воював у Сирії, а зараз перебуває у складі ПВК «Вагнер».

До слова, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

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Теги: бізнес літак вдова Євген Пригожин

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