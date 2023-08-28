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ISW вказало, хто зацікавлений у смерті Пригожина більше за Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW вказало, хто зацікавлений у смерті Пригожина більше за Путіна
За деякими припущеннями, за вбивством Пригожина стоїть саме міноборони РФ
колаж: ukr.radio

У російському інфопросторі тривають дискусії, хто все-таки керує ліквідацією «Вагнера»

Міністерство оборони Росії може бути більш зацікавлене в смерті ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, аніж російський диктатор Володимир Путін. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, колишній журналіст російської служби ВВС Андрій Захаров з посиланням на неназвані джерела повідомив, що Путін дозволив Пригожину продовжувати операції «Вагнера» на Близькому Сході та в Африці. Водночас він дав йому вказівки не втручатися в Україну чи Росію під час однієї з двох зустрічей після збройного заколоту терориста 24 червня. 

Захаров додав, що міноборони Росії навпаки посилило зусилля, щоб «задушити» «Вагнера» в Сирії та Африці, і Пригожин разом із керівництвом своєї ПВК вилетів до Москви, щоб спробувати вирішити це питання перед тим, як, імовірно, загинув в авіакатастрофі. 

За словами журналіста, наразі доля «імперії Пригожина», включно з його військовими контрактами та контрактами з видобутку нафти, газу та золота, на Близькому Сході та в Африці невідома. 

Крім того, пов’язаний із Кремлем військкор зазначив, що третя сторона, можливо, інша російська силова структура, повинна взяти на озброєння закордонні активи «Вагнера» замість міноборони, щоб запобігти знищенню цих активів.

Аналітики ISW уточнили, що наразі не можуть незалежно підтвердити достовірність цих звітів, але якщо вони все-таки правдиві, то можуть свідчити про те, що Путін не керує розпуском ПВК «Вагнер», а радше передав цю відповідальність міноборони Росії. Сплеск цих повідомлень у російських блогерських та опозиційних спільнотах, водночас, також може бути спробою відокремити Путіна від убивства Пригожина та можливого розпуску «Вагнера».

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина. 

Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.

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Теги: путін Міноборони РФ Євген Пригожин

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