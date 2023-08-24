Смерть Пригожина і доля «Вагнера». Що відомо про гучну авіакатастрофу в РФ

Ватажок «вагнерівців» сенсаційно загинув рівно через два місяці після невдалої спроби заколоту

Надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. «Главком» зібрав головні факти про цю авіакатастрофу.

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Що сталося з літаком Пригожина

Ввечері середи у мережі з'явилися відео падіння літака у Тверській області РФ. Ним виявився бізнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), який належав Пригожину.

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За даними російських Telegram-каналів, літак збили сили протиповітряної оборони РФ.

Наразі обставини катастрофи невідомі, проте очевидці казали, що чули два вибухи перед падінням літака. Відомо також, що в Росії розпочато кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Ким були пасажири та екіпаж літака

За даними Росавіації, на борту розбитого літака Пригожина були десятеро осіб, у тому числі й ватажок ПВК.

Пасажири розбитого Embraer-135: Сергій Пропустін, Євген Макарян, Олександр Тотмін, Валерій Чекалов, Дмитро Уткін, Микола Матусєєв та Євген Пригожин.

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Екіпаж: командир Олексій Левшин, другий пілот Рустам Карімов та бортпровідниця Крістіна Распопова.

Уночі 24 серпня завершилася пошукова операція на місці авіакатастрофи. Рятувальники знайшли рештки тіл усіх десяти осіб, що перебували на борту.

За даними російських ЗМІ, Сергій Пропустін, Олександр Тотмін та Євген Макарян є бойовиками ПВК «Вагнер». А Валерій Чекалов та Дмитро Уткін – заступники Пригожина.

Реакція України та союзників

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що авіакатастрофа з Пригожиним є сигналом, який Путін посилає політичним опонентам та російській еліті.

«Очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, – і чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли повірив у дивні «гарантії Лукашенка» та в не менш абсурдне «чесне слово» Путіна», – прокоментував посадовець.

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Водночас президент США Джо Байден заявив, що не здивований звісткою про загибель Пригожина. Він нагадав, як раніше вже радив російському терористу бути пильним після невдалого червневого заколоту.

Американський лідер припустив, що за авіакатастрофою у Тверській області РФ може стояти російський диктатор Володимир Путін.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, російська ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина після спроби заколоту.

Що кажуть пропагандисти

У Кремлі вже знайшли причетних до загибелі Пригожина. Так, політолог і путініст Сергій Марков вже традиційно звинуватив в усьому Україну.

Також подію вже прокоментували кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, пропагандист Анатолій Шарій та російський військкор Володимир Романов.

Подальша доля «Вагнера»

Прокремлівське видання Readovka повідомило, що ПВК «Вагнер» має спеціальний план, який запускається негайно в разі смерті Пригожина та командирів угруповання.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) убивство ватажка «Вагнера» драматично вплине на майбутнє цього угруповання, адже посіє страх серед командирів і бойовиків та деморалізує їх.