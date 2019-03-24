На парламентських виборах у Таїланді лідирує партія військових



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«За» правлячу партію військових проголосували 7,5 млн виборців Фото: Reuters

Лідер Демократичної партії Таїланду, яка вважалася одним з фаворитів виборів, подав у відставку, так як його партія посіла четверте місце

Відповідно до оприлюднених результатів 92% голосів, на виборах до парламенту в Таїланді перемагає правляча політична партія «Народна державна сила», яку очолює прем'єр-міністр і командувач Королівської армії країни Прают Чан-Оча.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на парламентських виборах у Таїланді, які відбуваються вперше після перевороту в країні, лідирує військова партія «Народна державна сила», за неї віддали свій голос 7,5 млн виборців. На другому місці знаходиться формування «Для тайців», його підтримали 7 млн громадян.

Лідер партії «Народна державна сила» Прают Чан-Оча був лідер перевороту, який відбувся в країні п’ять років тому.

Крім того, лідер Демократичної партії Таїланду, яка вважалася одним з фаворитів виборів, подав у відставку, так як його партія посіла четверте місце.

Як відомо, у Таїланді в неділю, 24 березня, відбувалися голосування на перших з військового перевороту 2014 року загальних парламентських виборах.