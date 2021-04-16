На похорон принца Філіпа допустять лише 30 осіб (список)

Похорон принца Філіпа пройде 17 квітня

На похороні британського принца Філіпа будуть присутні тільки 30 осіб через обмеження, пов’язані з коронавірусом. Про це повідомляє ВВС.

Очікується, що ці люди будуть присутні в каплиці Святого Георгія у Віндзорі на службі в 15:00, в суботу, 17 квітня.

Список запрошених:

королева Єлизавета;

принц Чарльз;

дружина Чарльза Каміла;

принцеса Анна;

віцеадмірал Тімоті Лоуренс;

принц Ендрю;

принц Едвард;

графиня Софі;

принц Вільям;

герцогиня Кейт Міддлтон;

принц Гаррі;

старший онук Єлизавети та Філіпа Пітер Філіпс;

старша внучка Єлизавети та Філіпа Зара Тіндол;

чоловік Зари Тіндол Майк Тіндол;

принцеса Беатріс;

чоловік принцеси Беатріс Едоардо Мапелло Моцці;

принцеса Євгенія;

чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбанк;

леді Луїза;

брат Леді Луїзи Джеймс;

герцог Едвард;

герцог Глостер;

принцеса Олександра;

принц Бернхард;

герцог Донатус;

принц Філіп;

племінник королеви Девід Армстронг-Джонс;

графиня Пенелопа Кнатчбулл;

леді Сара Чатто;

чоловік Сари Чатто Даніель Чатто

Раніше королева Єлизавета прокоментувала відсутність Меган Маркл на похороні принца Філіпа.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Єлизавета II через чотири дні після смерті чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа, повернулася до виконання своїх обов'язків.