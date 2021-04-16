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    На похорон принца Філіпа допустять лише 30 осіб (список)

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    Принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня - На похорон принца Філіпа допустять лише 30 осіб (список)

    Принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня

    Фото: Jeff Spicer

    Похорон принца Філіпа пройде 17 квітня

    На похороні британського принца Філіпа будуть присутні тільки 30 осіб через обмеження, пов’язані з коронавірусом. Про це повідомляє ВВС.

    Очікується, що ці люди будуть присутні в каплиці Святого Георгія у Віндзорі на службі в 15:00, в суботу, 17 квітня.

    Список запрошених:

    • королева Єлизавета;
    • принц Чарльз;
    • дружина Чарльза Каміла;
    • принцеса Анна;
    • віцеадмірал Тімоті Лоуренс;
    • принц Ендрю;
    • принц Едвард;
    • графиня Софі;
    • принц Вільям;
    • герцогиня Кейт Міддлтон;
    • принц Гаррі;
    • старший онук Єлизавети та Філіпа Пітер Філіпс;
    • старша внучка Єлизавети та Філіпа Зара Тіндол;
    • чоловік Зари Тіндол Майк Тіндол;
    • принцеса Беатріс;
    • чоловік принцеси Беатріс Едоардо Мапелло Моцці;
    • принцеса Євгенія;
    • чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбанк;
    • леді Луїза;
    • брат Леді Луїзи Джеймс;
    • герцог Едвард;
    • герцог Глостер;
    • принцеса Олександра;
    • принц Бернхард;
    • герцог Донатус;
    • принц Філіп;
    • племінник королеви Девід Армстронг-Джонс;
    • графиня Пенелопа Кнатчбулл;
    • леді Сара Чатто;
    • чоловік Сари Чатто Даніель Чатто

    Раніше королева Єлизавета прокоментувала відсутність Меган Маркл на похороні принца Філіпа.

    Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

    Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

    Єлизавета II через чотири дні після смерті чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа, повернулася до виконання своїх обов'язків.

    Теги: смерть Велика Британія Принц Чарльз похорон
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