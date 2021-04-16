На похорон принца Філіпа допустять лише 30 осіб (список)
Принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня
Похорон принца Філіпа пройде 17 квітня
На похороні британського принца Філіпа будуть присутні тільки 30 осіб через обмеження, пов’язані з коронавірусом. Про це повідомляє ВВС.
Очікується, що ці люди будуть присутні в каплиці Святого Георгія у Віндзорі на службі в 15:00, в суботу, 17 квітня.
Список запрошених:
- королева Єлизавета;
- принц Чарльз;
- дружина Чарльза Каміла;
- принцеса Анна;
- віцеадмірал Тімоті Лоуренс;
- принц Ендрю;
- принц Едвард;
- графиня Софі;
- принц Вільям;
- герцогиня Кейт Міддлтон;
- принц Гаррі;
- старший онук Єлизавети та Філіпа Пітер Філіпс;
- старша внучка Єлизавети та Філіпа Зара Тіндол;
- чоловік Зари Тіндол Майк Тіндол;
- принцеса Беатріс;
- чоловік принцеси Беатріс Едоардо Мапелло Моцці;
- принцеса Євгенія;
- чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбанк;
- леді Луїза;
- брат Леді Луїзи Джеймс;
- герцог Едвард;
- герцог Глостер;
- принцеса Олександра;
- принц Бернхард;
- герцог Донатус;
- принц Філіп;
- племінник королеви Девід Армстронг-Джонс;
- графиня Пенелопа Кнатчбулл;
- леді Сара Чатто;
- чоловік Сари Чатто Даніель Чатто
Раніше королева Єлизавета прокоментувала відсутність Меган Маркл на похороні принца Філіпа.
Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.
Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.
Єлизавета II через чотири дні після смерті чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа, повернулася до виконання своїх обов'язків.