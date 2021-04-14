Єлизавета II повернулася до королівських обов'язків

Вперше після смерті чоловіка, принца Філіпа, королева Великобританії взяла участь в офіційному заході

Британська королева Єлизавета II через чотири дні після смерті чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа, повернулася до виконання своїх обов'язків, повідомило агентство PA.

Так, монарх взяла участь в офіційному заході з нагоди звільнення за власним бажанням Вільяма Піла з посади лорда-камергера при королівському дворі.

За даними видання, 73-річний Піл обіймав свою посаду 14 років. При цьому він планував піти ще наприкінці минулого року, однак через пандемію коронавірусу погодився на кілька місяців залишитися.

Офіційно Вільям Піл залишив свою посаду 1 квітня.

Відзначається, що його змінив колишній глава служби контррозвідки МІ-5 Ендрю Паркер, який став восьмим лордом-камергером за час правління 94-річної Єлизавети.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.