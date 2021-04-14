Королева все розуміє. Єлизавета прокоментувала відсутність Меган Маркл на похороні принца Філіпа

Меган Маркл не прилетіла на похорон принца Філіпа, однак на те були причини

Британська королева Єлизавета II прокоментувала відсутність своєї невістки Меган Маркл на похороні принца Філіпа. Про це повідомляє видання People, посилаючись на інсайдера.

Минулого тижня стало відомо про те, що Меган Маркл не прилетить на похорон принца, однак причину не повідомляли.

Після скандального інтерв’ю багатьом стало цікаво – якою ж була реакція королеви Єлизавети на таке рішення невістки. Однак, все виявилося просто. За словами інсайдера, королева не засуджує Маркл, оскільки розуміє, що відмова прилетіти, найімовірніше, пов’язана з вагітністю Меган.

Інсайдер стверджує, що Меган перед похороном зв’язалася з королевою та висловила їй свої співчуття.

«Меган висловила королеві співчуття… Королева ж розуміє, чому невістка не може подорожувати в цей час», – розповів інсайдер.

Однак друзі Маркл стверджують, що її відмова прилетіти на похорон – не що інше, як відсутність бажання бути в центрі уваги. За їх словами, прийняти таке рішення було непросто, оскільки Меган просто обожнювала покійного і між ними були хороші стосунки. Окрім цього, інсайдер стверджує, що Меган, яка раніше звинувачувала королівську родину в расизмі, тепер готова все простити, забути й налагодити стосунки.

Друга причина – заборона сімейного лікаря Маркл летіти до Британії. Наразі герцогиня на шостому місяці вагітності.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Єлизавета II через чотири дні після смерті чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа, повернулася до виконання своїх обов'язків.

Стосунки між королевою Єлизаветою II та дружиною принца Гаррі Меган Маркл важко назвати дружніми. 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.