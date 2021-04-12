Принц Гаррі повернувся до Британії на похорон свого діда

Принц Гаррі приїхав на похорон діда без своєї дружини Меган Маркл

Гаррі зупиниться в Кенсингтонському палаці

Принц Гаррі повернувся до Великої Британії, щоб бути присутнім на похоронах свого діда, герцога Единбурзького принца Філіпа.

Про це повідомляє The Sun.

Після прибуття британський принц буде зобов'язаний дотримуватися карантину протягом десяти днів. При отриманні негативного тесту на коронавірус даний термін може бути скорочений до п'яти днів.

Проте він зможе бути присутнім на церемонії прощання, так як відповідно до указу уряду, особи, які прибули з-за кордону, можуть «відвідувати похорони членів сім'ї або друзів».

Відзначається, що Гаррі зупиниться в Кенсингтонському палаці.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі приїде на похорон діда без своєї дружини Меган Маркл. Маркл не зможе супроводжувати чоловіка через те, що лікарі не рекомендували актрисі додаткових навантажень в зв'язку з вагітністю.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.