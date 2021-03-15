Спочатку Трамп хотів публічно висловитися про її слова, однак потім передумав.

Колишній президент США Дональд Трамп таємно розкритикував Меган Маркл за інтерв'ю телеведучій Опрі Уінфрі.

Про це пише Daily Mail.

За словами його колишнього старшого радника Джейсона Міллера, спочатку Трамп хотів публічно висловитися про її слова, однак потім передумав.

Міллер нагадав йому про долю телеведучого Пірса Моргана, який в негативному ключі висловився про принца Гаррі і Меган Маркл, заявивши, що вони «зрадили королеву», і був відправлений у відставку.

Після виходу інтерв'ю і відставки Моргана Трамп заявив, що знаходиться на стороні телеведучого і назвав Маркл «нікуди не придатною».

У понеділок, 8 березня, телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Гаррі розповів, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Нагадаємо, ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.

До слова, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II.

Як повідомлялося, Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл.