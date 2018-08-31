На похорон сенатора Маккейна приїде його 106-річна матір



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106-річна Роберта Маккейн

Раніше Роберта Маккейн перенесла інсульт

Похорон американського сенатора Джона Маккейна, який помер 25 серпня, відвідає його 106-річна мати Роберта.

Про це у Twitter написала кореспондент NBC в Білому домі Андреа Мітчелл.

Варто зазначити, що раніше жінка перенесла інсульт.

Роберта Маккейн не була на поминальній службі, яка пройшла в Арізоні 29 серпня. Однак, за словами журналістки, вона добре себе почуває і збирається бути присутньою на похороні сина, призначеному на 2 вересня.

Раніше в одному з інтерв'ю Роберта зізналася, що, незалежно від віку, називала свого сина завжди Джонні. За її словами, коли вона дізналася, як її син обзивав своїх наглядачів у В'єтнамі, вона пообіцяла «приїхати і особисто вимити йому рот з милом».

Нагадаємо, 30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставлять для прощання в центральній ротонді Капітолію, а національна меморіальна служба пройде в Кафедральному соборі Вашингтона в суботу, 1 вересня. Уже в неділю на території Військово-морської академії в приватному порядку пройдуть похорони сенатора.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.