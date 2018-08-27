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    Стало відомо, де і коли поховають сенатора Маккейна

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    Джон Маккейн - Стало відомо, де і коли поховають сенатора Маккейна
    Джон Маккейн

    В неділю на території Військово-морської академії в приватному порядку пройдуть похорони сенатора

    Сенатор-республіканець Джон Маккейн, який помер в суботу на 82-му році життя, буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.

    Про це йдеться в заяві апарату сенатора.

    Зазначається, що труна з тілом Маккейна в середу, 29 серпня, буде знаходитися в приміщенні законодавчого органу Арізони в Фініксі, в четвер, 30 серпня, в міській баптистській церкві пройде панахида. Сенатор представляв Арізону в Конгресі США протягом 35 років.

    Після цього йому будуть віддані державні почесті: у п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставлять для прощання в центральній ротонді Капітолію, а національна меморіальна служба пройде в Кафедральному соборі Вашингтона в суботу, 1 вересня. Уже в неділю на території Військово-морської академії в приватному порядку пройдуть похорони сенатора.

    Катафалк з тілом республіканця в супроводі кортежу раніше покинув територію його резиденції в Корнвіллі (штат Арізона), додає телекомпанія ABC. Далі колона машин проїхала в напрямку адміністративного центру штату - Фінікса.

    Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

    До слова, за інформацією ЗМІ, Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву про героїзм Маккейна.

    Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

    Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

    Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

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