Стало відомо, де і коли поховають сенатора Маккейна



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Джон Маккейн

В неділю на території Військово-морської академії в приватному порядку пройдуть похорони сенатора

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, який помер в суботу на 82-му році життя, буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.

Про це йдеться в заяві апарату сенатора.

Зазначається, що труна з тілом Маккейна в середу, 29 серпня, буде знаходитися в приміщенні законодавчого органу Арізони в Фініксі, в четвер, 30 серпня, в міській баптистській церкві пройде панахида. Сенатор представляв Арізону в Конгресі США протягом 35 років.

Після цього йому будуть віддані державні почесті: у п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставлять для прощання в центральній ротонді Капітолію, а національна меморіальна служба пройде в Кафедральному соборі Вашингтона в суботу, 1 вересня. Уже в неділю на території Військово-морської академії в приватному порядку пройдуть похорони сенатора.

Катафалк з тілом республіканця в супроводі кортежу раніше покинув територію його резиденції в Корнвіллі (штат Арізона), додає телекомпанія ABC. Далі колона машин проїхала в напрямку адміністративного центру штату - Фінікса.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

До слова, за інформацією ЗМІ, Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву про героїзм Маккейна.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

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