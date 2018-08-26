Рідня Маккейна підтвердила, що Трампа не запрошуватимуть на похорон



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Згідно з волею покійного, прощальну промову на похоронах виголосять Джордж Буш-молодший і Барак Обама

Президента США Дональда Трампа не запросили на церемонію прощання з Джоном Маккейном.

Як повідомляє CNN,сенатор сам планував церемонію похорону і це його воля, якої дотримуються родичі.

Згідно з волею покійного, прощальну промову на похоронах виголосять колишні президенти США - республіканець Джордж Буш-молодший і демократ Барак Обама.

Сім'я Маккейна ще в травні направила в Білий дім повідомлення про те, що Трампа на похороні не буде.

Раніше газета The New York Times повідомляла, що Трампа не запросять на похорон в разі смерті Маккейна.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

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Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

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