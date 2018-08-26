  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна

    • Розсилка
    Джон Маккейн помер у віці 81 року - Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна
    Джон Маккейн помер у віці 81 року

    Будівлю можуть перейменувати, щоб Маккейна пам'ятали покоління

    На честь американського сенатора Джона Маккейна, який помер 25 серпня, можуть назвати будівлю Сенату Конгресу США.

    З відповідною ініціативою виступив лідер демократичної меншості в законодавчому органі Чак Шумер.

    «Ніщо не допоможе подолати втрату сенатора Маккейна, але щоб покоління пам'ятали його, я представлю резолюцію про перейменування будівлі «Рассел» в честь нього», - написав політик у своєму Twitter.

    Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку у віці 81 року.

    Посольство України в США висловило співчуття родині та друзям американського сенатора Маккейна

    24 серпня повідомлялося, що друг України сенатор Маккейн припиняє лікування раку.

    Як відомо, сенатор Джон Маккейн у середині липня минулого року переніс операцію в лікарні в його домашньому штаті Арізона. Після хірургічного втручання законодавець відчував себе добре і мав намір повернутися до роботи в Вашингтон як можна швидше.

    Після видалення тромбу над лівим оком діагностували агресивну форму раку головного мозку.

    Цьогоріч сенатор-республіканець заявив, що його нинішній строк роботи в Конгресі США буде останнім у політичній кар’єрі.

    Також Маккейн розповів, що лікарі дали йому «дуже поганий прогноз».

    У травні цього року газета The New York Times повідомляла, що Трампа не запросять на похорон в разі смерті Маккейна.

    Читайте також
    США Джон Маккейн Сенат США Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ