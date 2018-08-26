Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна



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Джон Маккейн помер у віці 81 року

Будівлю можуть перейменувати, щоб Маккейна пам'ятали покоління

На честь американського сенатора Джона Маккейна, який помер 25 серпня, можуть назвати будівлю Сенату Конгресу США.

З відповідною ініціативою виступив лідер демократичної меншості в законодавчому органі Чак Шумер.

«Ніщо не допоможе подолати втрату сенатора Маккейна, але щоб покоління пам'ятали його, я представлю резолюцію про перейменування будівлі «Рассел» в честь нього», - написав політик у своєму Twitter.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку у віці 81 року.

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24 серпня повідомлялося, що друг України сенатор Маккейн припиняє лікування раку.

Як відомо, сенатор Джон Маккейн у середині липня минулого року переніс операцію в лікарні в його домашньому штаті Арізона. Після хірургічного втручання законодавець відчував себе добре і мав намір повернутися до роботи в Вашингтон як можна швидше.

Після видалення тромбу над лівим оком діагностували агресивну форму раку головного мозку.

Цьогоріч сенатор-республіканець заявив, що його нинішній строк роботи в Конгресі США буде останнім у політичній кар’єрі.

Також Маккейн розповів, що лікарі дали йому «дуже поганий прогноз».

У травні цього року газета The New York Times повідомляла, що Трампа не запросять на похорон в разі смерті Маккейна.