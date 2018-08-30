Прощання з Маккейном: пряма трансляція зі Сполучених Штатів



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Джон Маккейн помер 25 серпня

Сполучені Штати проводжають Джона Маккейна в останню путь

Сьогодні у штаті Арізона в місті Фінікс пройшла перша меморіальна служба, присвячена сенатору Джону Маккейну. У другій половині дня, ротонда була відкрита для всіх бажаючих віддати честь сенатору.

В місті пройшла відкрита для публіки церемонія пам'яті з ходою через усе місто.

Згодом у Фініксі відбулася урочиста служба з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном. На церемонії виступили державні діячі та політики, колишній віце-президент США Джо Байден.

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставлять для прощання в центральній ротонді Капітолію, а національна меморіальна служба пройде в Кафедральному соборі Вашингтона в суботу, 1 вересня. Уже в неділю на території Військово-морської академії в приватному порядку пройдуть похорони сенатора.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.



