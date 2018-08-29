Нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна



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Прес-секретар НАТО заявила, що Альянс отримав запит і його буде уважно розглянуто

НАТО розглядає можливість назвати свою нову штаб-квартиру на честь покійного сенатора-республіканця Джона Маккейна

Про це передає CNN.

Член Консервативної партії в парламенті Великої Британії Том Тагендхет надіслав запит НАТО після смерті Маккейна. Тагендхет є головою Британського комітету з закордонних справ.

«Не може бути більш відповідної данини його кар'єрі та цінностям, які сенатор Маккейн підтримував, – але також немає кращого послання для НАТО в цей час глобальної напруги, ніж назвати нову штаб-квартиру організації на честь американського державного діяча», – написав Тагендхет у своїй пропозиції.

Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску заявила, що Альянс отримав запит і його буде уважно розглянуто.

Як відомо, Північноатлантичний альянс нещодавно перебрався до нової штаб-квартири у Брюсселі.

Нагадаємо, кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Як повідомлялося, у Київській міській раді зареєстровано петицію про надання одній із вулиць міста ім’я американського сенатора Джона Маккейна.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.