Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля

Надія Карбунар
glavcom.ua
На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
На місці знахідки працювали правоохоронці
фото з відкритих джерел

Це не перший випадок, коли чужа повітряна куля приземляється на території Польщі

Біля кордону з Білоруссю, а саме біля Соколки на Підляшші, знайшли повітряну кулю. За інформацією ЗМІ, об'єкт використовувався для контрабанди. Про це повідомляє RMF FM.

За даними прикордонників, на повітряній кулі було прикріплено близько 20 пачок сигарет. Її виявили прикордонники.

Зазначається, що це не перший випадок, коли чужа повітряна куля приземляється на території Польщі. Минулого тижня, у неділю (3 березня), біля села Кервік впала метеорологічна куля. Того ж дня повітряну кулю знайшли у селі Гарш на Мазурах. А у понеділок виявили літаючий апарат у полі поблизу Мілакова. Усі ці предмети були погодними кулями. Вони прилетіли з Кенігсберзької області (колишня Калінінградська область, – ред.)

Нагадаємо, на північному сході Польщі у полі біля Мілаково у Вармінсько-Мазурському воєводстві впав необізнаний предмет.

Раніше під час атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт. Він рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині. Мова йде про територію навколо Пшеводува – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з території України. Це село розташоване лише за 7 км від кордону з Україною.

Читайте також: Попереду великі випробування, які можуть перерости в трагедію

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росія вже воєнізує економіку, включає ті самі горезвісні внутрішні резерви»
Росіянам випав шанс: українська куля може забезпечити всю родину окупанта
15 листопада, 2023, 07:12
«Срібна куля», яка здатна зупинити московського монстра
«Срібна куля», яка здатна зупинити московського монстра
19 лютого, 10:29
На думку Редіса, будь які домовленості з РФ будуть черговим тайм-аутом для ворога, щоб накопичити ресурси для подальшого наступу
Командир «Азова» закликав українців зняти рожеві окуляри
19 грудня, 2023, 08:59

Соціум

На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
Удар по авіазаводу у Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків
Удар по авіазаводу у Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків
Глава УГКЦ відповів на слова про «білий прапор» та перемовини з РФ
Глава УГКЦ відповів на слова про «білий прапор» та перемовини з РФ
Суд у Москві покарав студента, який назвав мережу Wi-Fi «Слава Україні»
Суд у Москві покарав студента, який назвав мережу Wi-Fi «Слава Україні»
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
Польські фермери тимчасово розблокували рух через один пункт пропуску: яка ситуація на кордоні
Польські фермери тимчасово розблокували рух через один пункт пропуску: яка ситуація на кордоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
20K
Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного
16K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
15K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
14K
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
13K
В одній із областей України зафіксували спалах небезпечної недуги, вже є летальний випадок

Новини

Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Сьогодні, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Сьогодні, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Сьогодні, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua