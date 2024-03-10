На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля

Це не перший випадок, коли чужа повітряна куля приземляється на території Польщі

Біля кордону з Білоруссю, а саме біля Соколки на Підляшші, знайшли повітряну кулю. За інформацією ЗМІ, об'єкт використовувався для контрабанди. Про це повідомляє RMF FM.

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За даними прикордонників, на повітряній кулі було прикріплено близько 20 пачок сигарет. Її виявили прикордонники.

Зазначається, що це не перший випадок, коли чужа повітряна куля приземляється на території Польщі. Минулого тижня, у неділю (3 березня), біля села Кервік впала метеорологічна куля. Того ж дня повітряну кулю знайшли у селі Гарш на Мазурах. А у понеділок виявили літаючий апарат у полі поблизу Мілакова. Усі ці предмети були погодними кулями. Вони прилетіли з Кенігсберзької області (колишня Калінінградська область, – ред.)

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Нагадаємо, на північному сході Польщі у полі біля Мілаково у Вармінсько-Мазурському воєводстві впав необізнаний предмет.

Раніше під час атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт. Він рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині. Мова йде про територію навколо Пшеводува – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з території України. Це село розташоване лише за 7 км від кордону з Україною.