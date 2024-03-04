У Польщі на поле впав невпізнаний об'єкт, місце охороняє поліція

Офіцери поліції з Оструди вранці отримали повідомлення про те, що на полі поблизу Мілаково, ймовірно, знайшли метеорологічну кулю

На місце події також прибула армія

На північному сході Польщі у полі біля Мілаково у Вармінсько-Мазурському воєводстві впав необізнаний предмет. Про це повідомляє TVN24.

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Об'єкт охороняють поліцейські з Оструди. Також на місці працює армія,

Як зазначається, офіцери поліції з Оструди вранці отримали повідомлення про те, що на полі поблизу Мілаково, ймовірно, знайшли метеорологічну кулю. Поліція зайнялася охороною місця події. На місце також прибула армія.

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«До поліції повідомив житель села про те, що біля його помешкання впав предмет. Поліція охороняє його, а потім передасть армії. Ми пояснимо, що це за предмет і звідки він узявся», – сказав Рафал Яцковський з пресслужби поліції Вармінсько-Мазурського воєводства.

Він додав, що «поліція вже зафіксувала багато таких подій, пов'язаних з метеорологічними кулями в області».

Потреби в евакуації жителів, як повідомляється, не було.

Нагадаємо, під час атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт. Він рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині. Мова йде про територію навколо Пшеводува – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з території України. Це село розташоване лише за 7 км від кордону з Україною.