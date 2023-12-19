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Командир «Азова» закликав українців зняти рожеві окуляри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Командир «Азова» закликав українців зняти рожеві окуляри
На думку Редіса, будь які домовленості з РФ будуть черговим тайм-аутом для ворога, щоб накопичити ресурси для подальшого наступу
фото з відкритих джерел

Редіс вважає, що ця війна – надовго

Росія ніколи не відмовиться від України, тож війна триватиме доти, доки українці будуть здатні вести спротив. Таку думку висловив командир бригади Нацгвардії «Азов» підполковник Денис Прокопенко (Редіс) у Facebook.

«Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. Війна буде тривати рівно до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив. Будь які «перемир’я» або «домовленості» – будуть черговим тайм-аутом для ворога, з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані надцюлдських спроможностей, не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність», – наголосив військовий. 

На його думку, «чимало людей в Україні та за кордоном досі відмовляються сприймати безжальну реальність такою, якою вона є». 

«Окремо підливають масла у вогонь російські інформаційно-психологічні атаки, спрямовані на деморалізацію українського суспільства: мовляв, Україна не витримає тривалого марафону, армія та волонтери втомляться та зламаються», – написав Редіс.

Однак він наголосив, що війна триває вже десятий рік, і за цей час українські військові навчилися не звертати уваги на втому та не піддаватись відчаю

«Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до Батьківщини, а в руках – зброя. І все це не дозволить нам відступити: ані сьогодні, ані через рік або десять років», – зауважив він.

«Редіс» закликав зробити «свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни», оскільки «ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу».

Нагадаємо, триває 664-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Теги: війна фронт Азов

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