Киян та гостей столиці запрошують на безкоштовні екскурсії містом

Безкоштовні муніципальні екскурсії були започатковані у травні 2020 року

Безкоштовні муніципальні екскурсії були започатковані у травні 2020 року

Безкоштовні муніципальні екскурсії відновлюються

Управління туризму та промоцій відновлює чудову традицію київського літа – безкоштовні екскурсії містом «Free Walking Tours». Про це повідомляє пресслужба Управління.

Екскурсія відбудеться цієї суботи, 5 червня.

Екскурсії українською мовою будуть проводитися щосуботи, початок о 12:00, зустріч біля будівлі Київської міської державної адміністрації (біля літер KYIV).

Для участі в екскурсії потрібно зареєструйватися за посиланням: https://forms.gle/WmJ8MpxPEWRVDj5SA

Зазначається, що реєстрація є обов'язковою умовою участі в екскурсії.

Маршрут: Хрещатик, Європейська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Пейзажна алея, Андріївський узвіз.

Під час екскурсій необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Нагадаємо також, що цими вихідними, 5-6 червня, киян та гостей міста запрошують на «Співоче поле» провести весело час усією родиною на фестивалі Мамаспейс «Family day».

5 червня о 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт «Зірки світової опери» за участі всесвітньо відомих оперних співаків Оксани Дикої, Валентини Плужнікової, Євгена Орлова, Віталія Білого, Олексія Пальчикова в супроводі симфонічного оркестру та хору Київського муніципального театру опери та балету.

18 червня у столичному парку «Співоче» з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.