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    Киян та гостей столиці запрошують на безкоштовні екскурсії містом

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    Безкоштовні муніципальні екскурсії були започатковані у травні 2020 року - Киян та гостей столиці запрошують на безкоштовні екскурсії містом
    Безкоштовні муніципальні екскурсії були започатковані у травні 2020 року
    Фото: КМДА

    Безкоштовні муніципальні екскурсії відновлюються

    Управління туризму та промоцій відновлює чудову традицію київського літа – безкоштовні екскурсії містом «Free Walking Tours». Про це повідомляє пресслужба Управління.

    Екскурсія відбудеться цієї суботи, 5 червня.

    Екскурсії українською мовою будуть проводитися щосуботи, початок о 12:00, зустріч біля будівлі Київської міської державної адміністрації (біля літер KYIV).

    Для участі в екскурсії потрібно зареєструйватися за посиланням: https://forms.gle/WmJ8MpxPEWRVDj5SA

    Зазначається, що реєстрація є обов'язковою умовою участі в екскурсії.

    Маршрут: Хрещатик, Європейська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Пейзажна алея, Андріївський узвіз.

    Під час екскурсій необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

    Нагадаємо також, що цими вихідними, 5-6 червня, киян та гостей міста запрошують на «Співоче поле» провести весело час усією родиною на фестивалі Мамаспейс «Family day».

    5 червня о 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт «Зірки світової опери» за участі всесвітньо відомих оперних співаків Оксани Дикої, Валентини Плужнікової, Євгена Орлова, Віталія Білого, Олексія Пальчикова в супроводі симфонічного оркестру та хору Київського муніципального театру опери та балету.

    18 червня у столичному парку «Співоче» з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.

    Теги: Київ туризм КМДА кияни
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    Киян та гостей столиці запрошують на безкоштовні екскурсії містом