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    На Канарах буде створено водневий хаб

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    Канарські острови &ndash; рай для екологічних водневих технологій &nbsp; - На Канарах буде створено водневий хаб

    Канарські острови – рай для екологічних водневих технологій

     

    Фото: odessitua.com

    Водневий кластер зажадає інвестицій у розмірі 100 млн євро

    Компанії Enagás і DISA підписали угоду про створення і розвитк на Канарських островах центру екологічно чистого водню, який отримав назву Canarian Renewable Hydrogen Cluster Hub, – повідомляє H2 View.

    В створення водневого кластера на першому етапі буде вкладено 100 млн євро, навколо спільної мети декарбонізації Канарських островів Canarian Renewable Hydrogen Cluster Hub об'єднає понад двадцять компаній і організацій.

    Проект передбачає виробництво зеленого водню на двох заводах, розташованих на кожному з двох головних островів архіпелагу. Інфраструктура, запланована для першого етапу, буде мати потужність для виробництва близько 1 тис тонн екологічно чистого палива в рік, що знизити викиди вуглекислого газу на 10 тис тонн щорічно.

    У проекті, розробленому для Канарських островів компаніями DISA і Enagás, вода для електролізу буде надходити з моря, і піддаватися процесу опріснення з використанням енергії з відновлюваних джерел.

    У транспортному секторі проект передбачає інвестування в логістичні системи і відкриття на Канарських островах до 2030 року близько 30 водневих заправних станцій. Canarian Renewable Hydrogen Cluster Hub дозволить також використовувати зелений водень в таких секторах, як мореплавство і туризм.

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    Теги: туризм Іспанія інфраструктура водень
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