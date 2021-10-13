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    Трагедія в Києві: під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка (фото)

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    На місці пожежі працювали 15 рятувальників - Трагедія в Києві: під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка (фото)
    На місці пожежі працювали 15 рятувальників
    Фото: ДСНС

    У ванній кімнаті в пральній машині виникло займання з розповсюдженням вогню на коридор квартири

    У вівторок, 12 жовтня, сталась пожежа багатоповерховому житловому будинку на проспекті Науки, 18, у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 22:46, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі 9-поверхового житловому будинку. У ванній кімнаті в пральній машині виникло займання з розповсюдженням вогню на коридор квартири.

    Під час ліквідації пожежі рятувальники було виявили тіло чоловіка, 1941 року народження. Чоловік лежав у напрямку руху до виходу з квартири.

    О 23:07 бійці локалізували пожежу на площі 5 кв. м, а о 23:12 – ліквідували.

    На місці пожежі працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 15 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

    Остаточну причину пожежі та обставини смерті людини будуть встановлювати правоохоронці.

    Нагадаємо, 11 жовтня у м. Вишневе, що під Києвом, після конфлікту з колишньою дружиною чоловік підпалив вхідні двері її квартири. Від вогню постраждав 54-річний чоловік, імовірний винуватець займання. Потерпілого доставили до лікарні з численними опіками. ЗМІ повідомляли, що чоловік помер у лікарні.

    10 жовтня сталася пожежа в багатоповерхівці на проспекті Оболонському, 13. Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, троє дверей загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.

    Теги: пожежа трагедія Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Трагедія в Києві: під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка (фото)