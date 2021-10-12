У полі на Київщині горів комбайн (фото)

Сталося загорання в моторному відсіку комбайна

На полі поблизу с. Мала Олександрівка в Бориспільському районі сталося загорання комбайна John Deere. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль 11 жовтня.

На місце виклику було направлено черговий караул 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль та 45 Державного пожежно-рятувального посту с. Проліски, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники встановили, що сталося загорання в моторному відсіку комбайна.

Пожежу було оперативно ліквідовано.

На пожежі працювали дві одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 11 жовтня сталася пожежа на елеваторі ТОВ «Агро-Регіон Бориспіль» у м. Бориспіль. Виникло загорання кукурудзяного зерна у сушильній камері зерносушарні «Штроль 22».