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    У полі на Київщині горів комбайн (фото)

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    На пожежі працювали дев&rsquo;ять вогнеборців - У полі на Київщині горів комбайн (фото)
    На пожежі працювали дев’ять вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Сталося загорання в моторному відсіку комбайна

    На полі поблизу с. Мала Олександрівка в Бориспільському районі сталося загорання комбайна John Deere. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль 11 жовтня.

    На місце виклику було направлено черговий караул 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль та 45 Державного пожежно-рятувального посту с. Проліски, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники встановили, що сталося загорання в моторному відсіку комбайна.

    Пожежу було оперативно ліквідовано.

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    У полі на Київщині горів комбайн (фото)
    У полі на Київщині горів комбайн (фото)
    Фото: ДСНС

    На пожежі працювали дві одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу ДСНС.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 11 жовтня сталася пожежа на елеваторі ТОВ «Агро-Регіон Бориспіль» у м. Бориспіль. Виникло загорання кукурудзяного зерна у сушильній камері зерносушарні «Штроль 22».

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    У полі на Київщині горів комбайн (фото)