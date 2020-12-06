На вулиці Мінська почали стягувати силовиків, готується розгін акцій протесту

Акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці

У столиці Білорусі Мінську, де тривають протести з вимогами відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів глави держави, знову стягують силовиків для розгону активістів.

Відео опублікували в Telegram-каналі »Чай з малинавым варэннем».

Вранці 6 грудня на трасі помітили колону військових автомобілів з силовиками, які готуються до розгону акцій протесту. Машини їдуть в напрямку центру міста.

Кадри зі спецтехнікою публікує ресурс TUT.BY.

Акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.

Як повідомлялося, 18 жовтня у Мінську відбувся «Партизанський марш».

Домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з РФ будуть анульовані в разі приходу до влади опозиційного уряду. Однак лідерка опозиції запевнила, що її команда завжди виступала і виступає за «дружні й партнерські відносини» з Росією.

Нагадаємо, 29 листопада у Білорусі відбувся «Марш сусідів».

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