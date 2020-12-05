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    У світі

    Світлана Тихановська просить в США додаткових санкцій

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    Білоруський опозиціонер Світлана Тіхановська - Світлана Тихановська просить в США додаткових санкцій
    Білоруський опозиціонер Світлана Тіхановська
    Фото з відкритих джерел

    Лідер білоруської опозиції закликає прийняти закон про демократію в Білорусі

    Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Сенат США затвердити закон, що розширює повноваження президента щодо санкцій стосовно Білорусі. Також вона подякувала адміністрації Трампа за підтримку опозиції.

    Про це екскандидат у президенти Білорусі написала в колонці для Washington Post.

    Вона зазначила, що народ і опозиція потребують великої допомоги від США.

    «Ми потребуємо більшої допомоги від США, навіть у цей складний перехідний період. Я закликаю конгрес США в оперативному порядку прийняти законопроект «Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі»», – написала зокрема Тіхановська.

    Раніше Світлана Тихановська також неодноразово заявляла про те, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

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    Теги: Білорусь США права людини Сенат США Світлана Тихановська
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