Світлана Тихановська просить в США додаткових санкцій

Лідер білоруської опозиції закликає прийняти закон про демократію в Білорусі

Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Сенат США затвердити закон, що розширює повноваження президента щодо санкцій стосовно Білорусі. Також вона подякувала адміністрації Трампа за підтримку опозиції.

Про це екскандидат у президенти Білорусі написала в колонці для Washington Post.

Вона зазначила, що народ і опозиція потребують великої допомоги від США.

«Ми потребуємо більшої допомоги від США, навіть у цей складний перехідний період. Я закликаю конгрес США в оперативному порядку прийняти законопроект «Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі»», – написала зокрема Тіхановська.

Раніше Світлана Тихановська також неодноразово заявляла про те, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.