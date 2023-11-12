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Над Середземним морем розбився військовий літак США: є загиблі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Над Середземним морем розбився військовий літак США: є загиблі
П’ятеро військовослужбовців загинули внаслідок аварії американського військового літака у Східному Середземномор'ї
фото: Shutterstock (ілюстративне)

Авіакатастрофа з американським літаком сталася під час військових навчань 

В авіакатастрофі американського військового літака, що сталася над Середземним морем, загинули п'ятеро людей. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» у Twitter.

«П’ять військовослужбовців загинули внаслідок аварії американського військового літака у Східному Середземномор'ї», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що літак військово-повітряних сил США під час навчань розбився над східною частиною Середземного моря. Причини авіакатастрофи досі нез’ясовані.

У Європейському командуванні збройних сил США зазначили, що поки що не виявлено ознак того, що літак був збитий або потрапив а аварію внаслідок ворожої діяльності.

Нагадаємо, що в аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з ПВК «Вагнер».

Раніше у Південній Кароліні (США) розбився винищувач F-35.

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Теги: США літак авіакатастрофа

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