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У Малі розбився транспортний літак, який може бути пов’язаний з «вагнерівцями»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Малі розбився транспортний літак, який може бути пов’язаний з «вагнерівцями»
Обставини авіакатастрофи наразі з'ясовуються
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, причиною аварії літака стала несправність бака

В аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з «ПВК Вагнер». Про це повідомляє телеканал RTVI.

Джерело спеціалізованого місцевого видання Malijet стверджує, що причиною аварії літака стала несправність бака.

Журналіст Серж Даніель написав у соцмережі X, що в Малі розбився військово-транспортний літак Іл-76. Він перевозив людей та обладнання. За даними Даніеля, на місці події було чути вибухи.

Військовий кореспондент Чингіс Дамбієв у своєму блозі зазначив, що літак, ймовірно, належить білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways. За даними воєнкора, судно виконувало рейс «в інтересах Організації Об'єднаних Націй».

Російський військовий кореспондент Юрій Котенок заявив, що «є припущення», що борт мав стосунок до ПВК «Вагнер». Однак пізніше Котенок цю інформацію спростував і написав, що судно використовувалося місцевими силами і попередня причина катастрофи – помилка пілота.

Інформацію про належність борту до «ПВК Вагнер» також спростував телеграм-канал Grey Zone. Як зазначає канал, на борту не було бійців чи пілотів ПВК «Вагнер», а саме судно використовувалося «місцевими силами для перевезення вантажів різного призначення».

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.

Читайте також: Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
Теги: ПВК Вагнера літак авіакатастрофа

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