Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Новітній бомбардувальник США здійснив перший політ (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Новітній бомбардувальник США здійснив перший політ (фото, відео)
Бомбардувальник B-21 Raider
Фото: Associated Press

B-21 Raider є першим новим американським бомбардувальником за останні 30 років

У п'ятницю 10 листопада свій перший випробувальний політ здійснив американський бомбардувальник-невидимка B-21 Raider, здатний нести ядерну зброю. Про це пише АР.

Як зазначається, B-21 Raider здійснив політ у Палмдейлі, штат Каліфорнія, де його випробовує і розробляє компанія Northrop Grumman.

Військово-повітряні сили США планують побудувати 100 таких літаків, які за формою крила нагадують попередника B-2 Spirit. Перевагою новинки є передові матеріали, силові установки і стелс-технології. Передбачається, що це зробить винахід більш витривалим у майбутніх конфліктах. 

За словами речниці ВПС США Енн Стефанек, такі випробування є важливим кроком у кампанії із забезпечення «живучих, далекобійних, проникаючих ударних можливостей для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів».

Видання нагадало, що B-21 Raider є першим новим американським бомбардувальником за останні 30 років, і майже кожен аспект програми засекречений. 

Як Northrop Grumman, так і ВПС США намагаються захистити деталі програми, щоб не дати Китаю отримати доступ до технології і побудувати подібну версію, як це сталося з іншими передовими американськими системами озброєнь, такими як винищувач F-35.

4 фото
На весь екран
Бомбардувальник B-21 Raider
фото: David Swanson, Matt Hartman, відкриті джерела

Нагадаємо, що раніше Росія звинуватила Сполучені Штати у проведенні підготовки на своєму ядерному полігоні в Неваді. 

Теги: США стратегічні бомбардувальники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом
Три американські штати визнали Голодомор геноцидом українців
2 листопада, 11:03
Трамп погрожує судити своїх конкурентів і критиків
Гілларі Клінтон порівняла Трампа з Гітлером
9 листопада, 06:48
Єрмак зідзвонився з Салліваном
Єрмак провів телефонні переговори з Салліваном: про що йшлося
Сьогодні, 11:17

Соціум

Новітній бомбардувальник США здійснив перший політ (фото, відео)
Новітній бомбардувальник США здійснив перший політ (фото, відео)
ЗМІ розкрили, хто влаштував нічну «бавовну» на заводах у Росії
ЗМІ розкрили, хто влаштував нічну «бавовну» на заводах у Росії
Масштабна аварія в Росії: невідомі підірвали залізничні колії (фото)
Масштабна аварія в Росії: невідомі підірвали залізничні колії (фото)
У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: серед поранених є діти
У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: серед поранених є діти
Китай розгортає ВМС на Близькому Сході. ISW назвав причину
Китай розгортає ВМС на Близькому Сході. ISW назвав причину
У Лондоні сьогодні пройде багатотисячна пропалестинська хода
У Лондоні сьогодні пройде багатотисячна пропалестинська хода

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Феномен Ірини Фаріон
18K
Стало відомо, у якій країні ЄС офіційно працює рекордна кількість українців
17K
Масштабна повітряна тривога тривала більше трьох годин
4610
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
4557
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3000
У Києві та області прогриміла серія вибухів

Новини

Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:38
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Вчора, 05:15

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту