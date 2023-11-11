Новітній бомбардувальник США здійснив перший політ (фото, відео)

B-21 Raider є першим новим американським бомбардувальником за останні 30 років

У п'ятницю 10 листопада свій перший випробувальний політ здійснив американський бомбардувальник-невидимка B-21 Raider, здатний нести ядерну зброю. Про це пише АР.

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Як зазначається, B-21 Raider здійснив політ у Палмдейлі, штат Каліфорнія, де його випробовує і розробляє компанія Northrop Grumman.

Військово-повітряні сили США планують побудувати 100 таких літаків, які за формою крила нагадують попередника B-2 Spirit. Перевагою новинки є передові матеріали, силові установки і стелс-технології. Передбачається, що це зробить винахід більш витривалим у майбутніх конфліктах.

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За словами речниці ВПС США Енн Стефанек, такі випробування є важливим кроком у кампанії із забезпечення «живучих, далекобійних, проникаючих ударних можливостей для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів».

Видання нагадало, що B-21 Raider є першим новим американським бомбардувальником за останні 30 років, і майже кожен аспект програми засекречений.

Як Northrop Grumman, так і ВПС США намагаються захистити деталі програми, щоб не дати Китаю отримати доступ до технології і побудувати подібну версію, як це сталося з іншими передовими американськими системами озброєнь, такими як винищувач F-35.

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Бомбардувальник B-21 Raider фото: David Swanson, Matt Hartman, відкриті джерела

Нагадаємо, що раніше Росія звинуватила Сполучені Штати у проведенні підготовки на своєму ядерному полігоні в Неваді.