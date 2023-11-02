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Спікер Палати представників США може значно затримати допомогу Україні – The Hill

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Спікер Палати представників США може значно затримати допомогу Україні – The Hill
Фінансування для України Джонсон хоче пов'язати з охороною південного кордону Штатів, у чому республіканці розходяться з демократами
фото з відкритих джерел

Як зазначають журналісти, позиція Джонсона може затримати фінансування України на кілька тижнів або навіть місяців

Позиція нового спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, яка полягає в обов'язковому поділі пакетів фінансування для України та Ізраїлю, а також об'єднанні питань України та зміцнення південних кордонів Штатів, може суттєво затримати надання американської допомоги Україні. Про це пише The Hill.

Як зазначають журналісти, «позиція Джонсона може зрештою затримати фінансування України на кілька тижнів або навіть місяців, враховуючи, як далеко розходяться республіканці та демократи щодо зміни закону про притулок та інших імміграційних реформ, яких вимагають республіканці», уточнюючи, що позиції демократів та республіканців щодо південного кордону Штатів значно розходяться.

«Зовсім зрозуміло, що він (Джонсон – «Главком») не має наміру залишати Україну поза увагою, і це обнадіює тих із нас, хто підтримує фінансування України. Але за це доведеться заплатити на кордоні, і не лише грошима. Це буде політика, яку демократи відмовлялися проводити у минулому», – сказав журналістам після зустрічі Джонсона із сенаторами-республіканцями сенатор Джон Корнін.

При цьому Корнін зазначив, що Джонсон не зазначив терміни проходження фінансування для України через Палату представників, а лише обіцяв, що воно буде «нерозривно пов'язане» з реформами в галузі охорони кордонів.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив республіканцям у Сенаті в середу, що він підтримує допомогу Україні, хоча він провів чітку лінію проти поєднання її з грошима для Ізраїлю.

До слова, новоспечений спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон відомий своєю скептичною позицією щодо виділення нових коштів на потреби України, хоча у перші місяці повномасштабної війни був одним із найзатятіших прихильників надання такої допомоги.

Теги: США Україна Ізраїль війна

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