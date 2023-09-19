У США розбився винищувач п'ятого покоління

Уламки літака F-35 Lightning було знайдено лише через добу

У Південній Кароліні (США) у понеділок виявлено уламки винищувача F-35, що розбився у неділю вдень. Про це повідомляє Reuters.

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Пілот літака F-35B Lightning II благополучно катапультувався.

Авіаційна баз Чарльстон просила громадськість допомогти у пошуку уламків літака. «Якщо у вас є якась інформація, яка може допомогти нашим рятувальним групам виявити F-35, зателефонуйте до Оперативного центру оборони бази по телефону», – йдеться у повідомленні авіабази.

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Через день ці пошукові групи знайшли уламки.

F-35 Lightning – це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, який відомий своєю непомітністю для радарів потенційного супротивника. Основні переваги винищувача полягають у тому, що його майже неможливо відстежити за допомогою радарів і він оснащений передовими датчиками та іншим обладнанням. Наразі літак перебуває на озброєнні 12 країн.

До слова, США вперше за 34 роки показали новий стретегічний бомбардувальник. Перші льотні випробування малопомітного стратегічного бомбардувальника нового покоління B-21 Raider проведуть до кінця 2023 року.