У США розбився винищувач п'ятого покоління
Уламки літака F-35 Lightning було знайдено лише через добу
У Південній Кароліні (США) у понеділок виявлено уламки винищувача F-35, що розбився у неділю вдень. Про це повідомляє Reuters.
Пілот літака F-35B Lightning II благополучно катапультувався.
Авіаційна баз Чарльстон просила громадськість допомогти у пошуку уламків літака. «Якщо у вас є якась інформація, яка може допомогти нашим рятувальним групам виявити F-35, зателефонуйте до Оперативного центру оборони бази по телефону», – йдеться у повідомленні авіабази.
Через день ці пошукові групи знайшли уламки.
До слова, США вперше за 34 роки показали новий стретегічний бомбардувальник. Перші льотні випробування малопомітного стратегічного бомбардувальника нового покоління B-21 Raider проведуть до кінця 2023 року.
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