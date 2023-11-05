Якою має бути дипломатична стратегія України

Наша дипломатична стратегія буде успішною, якщо на найближчі 50 років ми отримаємо такий самий рівень стратегічної підтримки від США, який має Ізраїль

Всі великі держави ігнорують рішення ООН, хоча вимагають виконання її вимог від інших

Іноді виникають ситуації, коли й Гегемон залишається на самоті. Майже на самоті.

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Генеральна Асамблея ООН абсолютною більшістю (187 голосів) проголосувала за негайне зняття з Куби економічного та торговельного ембарго США.

Проти проголосували США та Ізраїль. Україна утрималася.

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Це 31 резолюція за 31 рік.

Чим примітна ця ситуація?

Всі великі держави ігнорують рішення ООН, хоча вимагають виконання її вимог від інших. Світ не лінійний, як нам може здатися.

Наша дипломатична стратегія буде успішною, якщо на найближчі 50 років ми отримаємо такий самий рівень стратегічної підтримки від США, як і щодо Ізраїлю.

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Простими словами, якщо США фінансово, економічно, політично та у військовому плані підтримуватимуть нас так само, як і Ізраїль.

Інакше ця стратегія закінчиться для нас, м'яко скажімо, невдало.