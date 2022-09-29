Головна Світ Політика
search button user button menu button

Оголошено дату закриття фінського кордону для росіян

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оголошено дату закриття фінського кордону для росіян
Росіяни зможуть перетинати кордон за "сімейними обставинами"

Росіяни більше не зможуть в’їхати на територію ЄС, наприклад, з кордону іншої країни Шенгенської угоди за візою, виданою Фінляндією

Уряд Фінляндії закриє кордон для російських туристів з п'ятниці, 30 вересня. Про це інформує Helsingin Sanomat.

«Нові прикордонні правила мають набути чинності вже в ніч із четверга на п'ятницю, якщо уряд не змінить попередньо погоджений графік на своєму сьогоднішньому засіданні», – йдеться у повідомленні.

У другій половині дня уряд Фінляндії оголосить рішення про закриття кордонів для громадян РФ, які відвідують країну з туристичною метою.

За інформацією видання, росіяни зможуть перетинати кордон за «сімейними обставинами», тобто відвідати родичів у Фінляндії, а також для навчання, термінового відрядження чи проходження співбесіди. Серед особливих груп – дипломати.

Крім того, до Фінляндії зможуть в'їхати представники російської опозиції. Зазначили, що справи кожного, хто бажає покинути РФ, розглядатимуть індивідуально. Зокрема, у закордонному паспорті робитимуть запис про відмову у в’їзді в країну та на власний розсуд анулюватимуть візу, якщо відповідно до нового положення закінчилися підстави для її дії.

На практиці це означає, що туристичні візи для росіян фактично анулюють. Вони більше не зможуть в’їхати на територію ЄС, наприклад, з кордону іншої країни Шенгенської угоди за візою, виданою Фінляндією.

Протягом минулих вихідних зафіксували рекордну кількість росіян, які в'їхали до Фінляндії через сухопутний кордон після оголошення про так звану «часткову мобілізацію».

Нагадаємо, 26 вересня, у Польщі набули чинності чергові обмеження на в'їзд для росіян, які подорожують літаком чи кораблем.

Зазначимо, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин. 

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.

До відома, з 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Читайте також: Стало відомо, чому США закликають своїх громадян покинути Росію

Теги: росія Фінляндія санкції візи

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Оголошено дату закриття фінського кордону для росіян
Оголошено дату закриття фінського кордону для росіян
Чи можна військовозобов'язаним росіянам за кордон? Держдума перевзувається на ходу 
Чи можна військовозобов'язаним росіянам за кордон? Держдума перевзувається на ходу 
Ердоган сьогодні проведе переговори з Путіним
Ердоган сьогодні проведе переговори з Путіним
Святкуватимуть анексію. Путін скликає депутатів Держдуми в Кремль 
Святкуватимуть анексію. Путін скликає депутатів Держдуми в Кремль 
Стало відомо, чому США закликають своїх громадян покинути Росію
Стало відомо, чому США закликають своїх громадян покинути Росію
Роковини трагедії Бабиного Яру: Зеленський провів паралелі із сьогоденням (фото)
Роковини трагедії Бабиного Яру: Зеленський провів паралелі із сьогоденням (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
88K
Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ
68K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
36K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
32K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
22K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту