Оголошено дату закриття фінського кордону для росіян

Росіяни більше не зможуть в’їхати на територію ЄС, наприклад, з кордону іншої країни Шенгенської угоди за візою, виданою Фінляндією

Уряд Фінляндії закриє кордон для російських туристів з п'ятниці, 30 вересня. Про це інформує Helsingin Sanomat.

«Нові прикордонні правила мають набути чинності вже в ніч із четверга на п'ятницю, якщо уряд не змінить попередньо погоджений графік на своєму сьогоднішньому засіданні», – йдеться у повідомленні.

У другій половині дня уряд Фінляндії оголосить рішення про закриття кордонів для громадян РФ, які відвідують країну з туристичною метою.

За інформацією видання, росіяни зможуть перетинати кордон за «сімейними обставинами», тобто відвідати родичів у Фінляндії, а також для навчання, термінового відрядження чи проходження співбесіди. Серед особливих груп – дипломати.

Крім того, до Фінляндії зможуть в'їхати представники російської опозиції. Зазначили, що справи кожного, хто бажає покинути РФ, розглядатимуть індивідуально. Зокрема, у закордонному паспорті робитимуть запис про відмову у в’їзді в країну та на власний розсуд анулюватимуть візу, якщо відповідно до нового положення закінчилися підстави для її дії.

На практиці це означає, що туристичні візи для росіян фактично анулюють. Вони більше не зможуть в’їхати на територію ЄС, наприклад, з кордону іншої країни Шенгенської угоди за візою, виданою Фінляндією.

Протягом минулих вихідних зафіксували рекордну кількість росіян, які в'їхали до Фінляндії через сухопутний кордон після оголошення про так звану «часткову мобілізацію».

Нагадаємо, 26 вересня, у Польщі набули чинності чергові обмеження на в'їзд для росіян, які подорожують літаком чи кораблем.

Зазначимо, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.

До відома, з 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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