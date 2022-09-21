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Кілометрові черги на кордоні з Фінляндією: росіяни втікають від мобілізації (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кілометрові черги на кордоні з Фінляндією: росіяни втікають від мобілізації (відео)
Фінська опозиція вимагає від уряду негайно ухвалити рішення про обмеження на в’їзд для росіян
Фото: Wikipedia

Консульський департамент МЗС Фінляндії наразі аналізує наслідки оголошення часткової мобілізації в РФ

Після оголошення президентом країни-агресорки Володииром Путіним часткової мобілізації для участі у війні проти України, велика частина російських чоловіків призовного віку почали виїжджати до Фінляндії. Про це розповів глава консульського департаменту міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер в коментарі Helsingin Sanomat.

«Воно (число приїжджих – ред.) значно зросло. Є заявки, які свідчать, що є бажання виїхати з Росії, а умови повернення не виконуються. Тоді рішення про видачу візи негативне», – зазначив Таннер.

Представник фінського МЗС додав, що найближчим часом, коли часткова мобілізація в Росії повністю запрацює, кількість охочих виїхати росіян лише збільшиться.

Таннер додав, що консульський департамент МЗС Фінляндії наразі аналізує наслідки оголошення часткової мобілізації в РФ.

Як відомо, Фінляндія продовжує видавати туристичні візи для громадян Росії попри те, що деякі члени ЄС призупинили цю процедуру з міркувань національної безпеки.

Водночас фінська опозиція вимагає від уряду негайно ухвалити рішення про обмеження на в’їзд для росіян у світлі останніх подій.

Тим часом на кордоні РФ з Фінляндією утворилися кілометрові черги.

Як повідомлялося, росіяни уже підняли ґвалт через те, що чоловіки, які не хочуть служити в армії, не можуть виїхати в Європу у зв’язку з оголошенням часткової мобілізації в країні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. 

Читайте також: Кремль. Путін. Мобілізація. Паніка
Теги: росія війна Фінляндія мобілізація опозиція

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