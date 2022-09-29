Фінляндія значно обмежить право росіян на в’їзд до країни

Фінляндія розглядає питання про паркан на кордоні з Росією

Влада Фінляндії суттєво обмежить право росіян на в’їзд до країни. Про це повідомляється на сайті уряду країни.

«У четвер, 29 вересня, уряд ухвалить постанову, яка суттєво обмежить право російських громадян на в'їзд до Фінляндії як туристів та використання Фінляндії як транзитної країни під час подорожей до інших частин Шенгенської зони», – йдеться у повідомленні.

У заяві уряду також зазначається, що на цьому тижні буде обговорене питання про паркан на кордоні з Росією.

«Уряд отримав інформацію про шляхи посилення контролю на кордоні між Фінляндією та Росією з використанням прикордонного паркану», – сказано в заяві.

Нагадаємо, 26 вересня, у Польщі набули чинності чергові обмеження на в'їзд для росіян, які подорожують літаком чи кораблем.

Зазначимо, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.

До відома, з 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.