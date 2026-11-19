Засуджений працював із колишнім міністром оборони РФ ще в Міністерстві з надзвичайних ситуацій

У Росії колишнього першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова засуджено до 10 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у хабарництві, розтраті бюджетних коштів та легалізації незаконно отриманих грошей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Вирок оголосив Замоскворецький суд Москви. Крім позбавлення волі, Цаліков має сплатити штраф у розмірі 500 млн рублів. Також його позбавили державних нагород і заборонили протягом 15 років після звільнення обіймати посади на державній службі. Після оголошення вироку колишнього чиновника взяли під варту в залі суду.

Державне обвинувачення просило призначити Цалікову 18 років колонії суворого режиму. Водночас суд зняв із нього обвинувачення в організації злочинного угруповання.

Руслан Цаліков був одним із найближчих соратників колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він працював із ним ще в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, а після призначення Шойгу очільником Міноборони перейшов до військового відомства. Посаду заступника міністра обіймав із 2012-го до 2024 року.

Цалікова затримали у березні 2026 року. За версією слідства, у 2017-2024 роках учасники створеного ним злочинного угруповання привласнювали бюджетні кошти, відмивали незаконні доходи та отримували хабарі.

Цаліков став черговим колишнім заступником Шойгу, який опинився під кримінальним переслідуванням. Серед інших фігурантів справ – ексзаступники міністра оборони Тимур Іванов, Павло Попов та Дмитро Булгаков.

Варто нагадати, що президент Росії Володимир Путін передав письмове послання главі Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммеду бін Заїду Аль Нагаяну. Його доставив до Абу-Дабі секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, який зустрівся з еміратським лідером.