Секретар Радбезу РФ попередив західні країни про наслідки можливої конфронтації

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу пригрозив Заходу, заявивши, що йому не варто перевіряти, як Москва може вести гібридну війну. Так він відповів на звинувачення західних країн у тому, що Росія нібито вже веде проти них таку кампанію. Про це Шойгу сказав у відповідь на запитання журналістів під пресконференції в межах міжнародного тижня «Народи Росії», повідомляє «Главком».

«Не дай вам Бог дожити до того дня, коли Росія почне вести проти вас гібридну війну. Живіть спокійно, не треба на нас нападати, ми ні на кого не збираємося. Але все одно вони щодня, щодня повторюють, що Росія – гібридна загроза», – заявив секретар Радбезу РФ.

Він також запевнив, що країна-агресор не має наміру нападати на інші держави. За словами Шойгу, Москва зосереджена на тому, щоб країна залишалася «єдиною і неподільною», а її громадяни «поважали та розуміли одне одного».

Окремо представник Кремля звинуватив Захід у тому, що йому постійно потрібен зовнішній ворог. Він також заявив, що деякі держави, які раніше були колоніальними імперіями, нібито «розпадаються самостійно».

Варто нагадати, що НАТО розробляє нову концепцію дій на випадок можливого нападу Росії. Стратегія під назвою «Теорія перемоги» має визначити послідовність відповіді Альянсу на вторгнення та передбачає активне використання безпілотників і штучного інтелекту.