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Путін звільнив з в'язниці 73-річного американця, захопленого в Ізюмі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Путін звільнив з в'язниці 73-річного американця, захопленого в Ізюмі
Американець Стівен Габбард під час судового засідання в Москві 7 жовтня 2024 року
фото: пресслужба Московського міського суду/AP

Американського вчителя Стівена Габбарда було засуджено в Росії майже до семи років ув'язнення 

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом оголосив про звільнення американського громадянина Стівена Габбарда. Чоловіка, який раніше проживав в українському Ізюмі, російські військові захопили після початку повномасштабного вторгнення, повідомляє «Главком».

За словами Путіна, Габбарда вже звільнено з-під варти, а на момент його заяви американець перебував в аеропорту Санкт-Петербурга. Віткофф подякував очільнику Кремля за рішення звільнити громадянина США.

Стівен Габбард – колишній американський учитель, який із 2014 року проживав в Ізюмі Харківської області. У 2022 році чоловіка затримали російські військові. У жовтні 2024 року московський суд засудив американця до шести років і десяти місяців позбавлення волі. Російська сторона звинуватила його в тому, що він нібито воював на боці України як найманець.

Родичі Габбарда заперечували твердження про його участь у бойових діях. Як повідомляло видання The New York Times, під час перебування в російському ув'язненні американець зазнавав катувань. 

У січні 2025 року уряд США офіційно визнав 73-річного Габбарда незаконно затриманим у Росії. Переговори щодо його звільнення останнім часом вели спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний представник президента США Стів Віткофф привіз до Санкт-Петербурга документи щодо завершення війни в Україні. Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним він заявив про прогрес у переговорах після консультацій в Осло та висловив сподівання на відновлення тристороннього діалогу між Україною, США та Росією.

Крім того, Путін обговорив із Віткоффом можливість зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Китаї. Конкретних домовленостей щодо проведення такої зустрічі наразі не оголошували. Очільник Кремля також попросив передати слова подяки Трампу та його дружині Меланії за зусилля, пов'язані з Україною.

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Теги: переговори путін Харківщина Ізюм США росія

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