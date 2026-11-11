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Росія запропонувала НАТО укласти угоду: які гарантії безпеки обіцяє Москва

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія запропонувала НАТО укласти угоду: які гарантії безпеки обіцяє Москва
Домовленості можуть стати частиною нової архітектури євразійської безпеки, яку просуває Москва
фото: кадр з відео

Москва допускає укладення двосторонніх домовленостей про ненапад з окремими членами Альянсу

Росія запропонувала країнам НАТО укладати двосторонні угоди про ненапад і готова надати окремим членам Альянсу додаткові індивідуальні гарантії безпеки. Про це заявив директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС РФ Олексій Дробінін під час міжнародного форуму з питань колективної безпеки в Москві, пише «Главком».

За його словами, такі домовленості можуть стати частиною нової архітектури євразійської безпеки, яку просуває Москва. Російська сторона пропонує потенційним учасникам визнавати відсутність ворожих намірів одне до одного та дотримуватися цього принципу на основі взаємності.

Дробінін назвав кілька форматів, у яких Росія хотіла б закріпити такі зобов’язання.

Першим варіантом представник російського МЗС назвав оборонні союзи, учасники яких зобов’язуються надавати одне одному допомогу в разі агресії. Як приклади він навів домовленості Росії з Білоруссю та Північною Кореєю, а також механізми Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Другий формат – політичні домовленості про взаємну відмову від підтримки противника іншої сторони у разі агресії. Прикладом такого документа Дробінін назвав угоду між Росією та Іраном.

Третій варіант передбачає двосторонні угоди, які за своїм змістом відповідатимуть критеріям пактів про взаємний ненапад. За словами представника МЗС країни-агресора, такі домовленості Москва могла б укласти з окремими державами – членами НАТО. У такому разі Росія готова надати їм додаткові індивідуальні гарантії безпеки.

Серед інших можливих зобов’язань Дробінін назвав відмову від участі в бойових діях одне проти одного, а також заборону надавати територію, транзитні, промислові та інші можливості для ведення таких дій. Окремо він згадав про погодження політичних і військових заходів довіри.

Варто нагадатти, що завершився другий раунд мирних переговорів в Абу-Дабі. Нагадаємо, зустріч стартувала 10 листопада це перший із лютого раунд тристоронніх переговорів за участю представників трьох країн, який має продовжитися 11 листопада.

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Теги: НАТО росія переговори

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