Секретар Радбезу РФ звинуватив Україну та європейські держави в підготовці до продовження війни, водночас заявивши про підтримку зусиль Дональда Трампа

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу напередодні нового раунду тристоронніх переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі виступив із низкою заяв щодо війни. Він стверджує, що Київ нібито не готовий до рішень, які забезпечили б довгостроковий мир, а Україна та її європейські партнери готуються до продовження бойових дій. Про це Шойгу заявив під час зустрічі секретарів рад безпеки держав-учасниць СНД, пише «Главком».

За словами російського посадовця, Москва цінує зусилля президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. Водночас він звинуватив українську владу в небажанні обговорювати рішення, які, за його твердженням, могли б привести до тривалого миру.

Шойгу також заявив, що Україна та її європейські партнери нібито «налаштовані на продовження війни», а не на пошук мирного врегулювання. Окремо він поскаржився на мілітаризацію Європи, назвавши провокаціями дії у прикордонних із Росією районах.

Секретар Радбезу країни-агресора стверджує, що Польща та країни Балтії систематично модернізують і розширюють військову інфраструктуру НАТО. Крім того, він звинуватив західні держави у поширенні нестабільності у світі.

Заяви Шойгу пролунали напередодні запланованих на 10-11 листопада переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Російську делегацію очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. До її складу також увійдуть заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, керівник військової розвідки Ігор Костюков та представник Генштабу Юрій Жигарловський.