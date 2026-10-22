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Польща спростувала повідомлення про зупинення допомоги Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Польща спростувала повідомлення про зупинення допомоги Україні
Публічних підтверджень блокування допомоги немає
фото ілюстративне

Анонімне джерело в українському уряді стверджувало, що пакет зупинили через рішення Львівської облради про УПА

Речник міністерства оборони Польщі Януш Сеймей заперечив, що Варшава зупинила постачання Україні великого пакета військової допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польські видання Fakt і Goniec.

«Це неправдива інформація», – сказав Сеймей виданню Fakt, відповідаючи на запитання про можливе зупинення пакета.

Раніше в українських медіа з'явилася інформація з посиланням на анонімного представника уряду: нібито підготовка до відправлення значного пакета польського озброєння збіглася за часом із голосуванням львівських депутатів, а саме рішення облради призвело до зупинення вантажів. За словами джерела, конфлікт намагаються владнати за лаштунками.

Схожу відповідь отримало й видання Wirtualna Polska. За переказом Goniec, Сеймей назвав повідомлення неправдою, проте зауважив, що останні рішення, зокрема Львівської облради, негативно впливають на польсько-українські відносини. На запитання, чи інформація в Україні може бути пов'язана із затримками у доставці військових вантажів, речник відповів, що йому нічого про це не відомо.

Польське міністерство не підтвердило ані зупинення пакета, ані проблем із термінами його доставки. Публічних підтверджень блокування допомоги у згаданих повідомленнях немає.

Що стоїть за суперечкою

20 жовтня Львівська обласна рада оголосила 2027 рік роком Української повстанської армії та Романа Шухевича, а окремою постановою – роком Олега Ольжича, діяча Організації українських націоналістів. У Польщі це викликало критику через роль УПА в убивствах поляків на Волині та у Східній Галичині.

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав це неприйнятним. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський підписав подання про внесення до списку небажаних осіб одного з ініціаторів – депутата облради Святослава Шеремети.

В Україні ініціативу облради розкритикувало й МЗС: у відомстві назвали її контрпродуктивною для українсько-польських відносин і наголосили, що депутати ухвалили рішення без консультацій із центральною владою та дипломатами. За повідомленням Goniec, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 21 жовтня закликала депутатів облради відмовитися від рішення, яке може погіршити стосунки з Варшавою. Вона наголосила, що на суперечках між Польщею та Україною виграє лише Росія.

Нагадаємо, 21 жовтня заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що Варшава отримала від представників президента України запевнення: рішення облради не набуде чинності. За його словами, після втручання Польщі відповідна резолюція зникла з вебсайту облради.

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Теги: Польща озброєння блокування росія конфлікт Варшава

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