Президент Росії Володимир Путін передав письмове послання главі Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммеду бін Заїду Аль Нагаяну. Його доставив до Абу-Дабі секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, який зустрівся з еміратським лідером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне інформаційне агентство WAM.

Під час зустрічі Шойгу передав вітання Путіна та його подяку за організацію тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США. У Кремлі відзначили роль ОАЕ у сприянні діалогу та пошуку дипломатичних шляхів врегулювання війни.

Окремо представник країни-агресора передав вдячність Путіна за посередницькі зусилля Еміратів між Москвою та Києвом, які, за словами російської сторони, допомагають забезпечувати звільнення полонених з обох боків.

Мухаммед бін Заїд Аль Нагаян попросив Шойгу передати Путіну вітання та побажання подальшого розвитку Росії.

Сторони також обговорили перспективи зміцнення стратегічного партнерства між ОАЕ та РФ і питання, що становлять взаємний інтерес. У зустрічі взяли участь віцепрезидент ОАЕ Мансур бін Заїд Аль Нагаян, спадкоємний принц Абу-Дабі Халед бін Мухаммед бін Заїд та глава МЗС країни Абдалла бін Заїд.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії. За його підсумками сторони домовилися про масштабний обмін полоненими. Водночас досягти прориву в питаннях завершення війни, безпеки та територій не вдалося.

Раніше Шойгу заявив, що Абу-Дабі обрали майданчиком для переговорів не випадково. За його словами, саме ця локація забезпечила роботу переговорної групи на високому рівні.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна має негайно скасувати обмеження прав російськомовного населення. За його словами, Москва не вважає це питання предметом переговорного торгу.