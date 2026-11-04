Суд обрав запобіжний захід спільниці псевдомедсестри у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці

За версією слідства, Кірєєва діяла у змові з Валентиною Молодою

Тетяну Кірєєву відправили під варту на два місяці за підозрою в участі у змові, метою якої було перешкоджання роботі військового підрозділу

Суд обрав запобіжний захід Тетяні Кірєєвій, підозрюваній у справі про сутички біля будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Її відправили під варту на два місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

За версією слідства, Кірєєва діяла у змові з Валентиною Молодою, яку називають псевдомедсестрою, та водієм швидкої допомоги. Їхньою метою було перешкодити законній діяльності військового підрозділу.

Ідеться про інцидент 2 листопада біля пункту тимчасової дислокації Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці. За даними Служби безпеки України, одна з фігуранток мала організувати вивезення військовослужбовця за межі пункту дислокації під виглядом надання невідкладної медичної допомоги.

Для цього планували використати приватний автомобіль, який не належить жодному медичному закладу. За версією слідства, до реалізації задуму залучили знайомого, який мав зіграти роль фельдшера.

СБУ раніше повідомила про підозру трьом особам у справі про організацію провокацій та перешкоджання діяльності українських військових.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.