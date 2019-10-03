Напад на поліцейський відділ у Парижі розслідують як убивство, а не теракт



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Жертвами нападу стали троє офіцерів поліції і адміністратор Фото: news.sky

Прокурор не став розкривати мотиви 45-річного нападника, але сказав, що влада почала розслідування за статтею «вбивство»

Прокурор Парижа підтвердив, що в результаті нападу співробітника з ножем в поліцейському управлінні французької столиці загинули троє офіцерів і адміністратор.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Прокурор Парижа Ремі Хейц повідомив, що загинули троє чоловіків і одна жінка. Раніше представник профспілки поліцейських заявив, що четверо поліцейських загинули.

Міністр внутрішніх справ Франції повідомив, що одному з поранених співробітників поліції роблять термінову операцію.

Правоохоронці розповіли, що співробітник був застрелений під час нападу в четвер у штаб-квартирі поліції через дорогу від Собору Паризької Богоматері.

Прокурор не став розкривати мотиви 45-річного нападника, але сказав, що влада почала розслідування за статтею «вбивство», на даний момент виключивши терористичний мотив.

Повідомляється, що раніше співробітник, який скоїв напад, не створював жодних проблем.

В управління поліції прибуло керівництво країни, в тому числі президент Еммануель Макрон, який заявив, що бажає продемонструвати солідарність з усіма офіцерами і співробітниками поліції.

Як відомо, спочатку зловмисник напав у своїй робочій кімнаті на поліцейського, який перебував там. Вийшовши з цього приміщення в коридор, він вдарив ножем другу жертву. Третя людина загинула на сходах. Жінку нападник убив в одному з внутрішніх дворів префектури.