У Парижі на поліцейський відділ скоєно напад: вбито четверо силовиків
За попередніми даними нападник сам працював в штаб-квартирі поліці
Сьогодні у Парижі злочинець проник з ножем на територію штаб-квартири міської поліції і напав на співробітників.
У результаті нападу загинули четверо співробітників поліції. Про це повідомляє ВВС.
Нападника застрелили. За попередніми даними, він сам працював в штаб-квартирі поліції. Його мотиви поки невідомі.
Un véhicule du SAMU pénètre sur l'île de la cité #Paris #Police pic.twitter.com/51C7vT4QMf— Timothée Boutry (@timboutry) 3 октября 2019 г.
Район події оточено. Найближчі до штаб-квартири поліції, розташованої на острові Сіте, станції метро закриті. На місце злочину виїхав глава МВС Франції.
"L'auteur présumé a commencé les faits dans son bureau avant de se rendre dans d'autres endroits de la préfecture. Le mobile, à ce stade, n'est pas connu", explique Loïc Travers du syndicat Alliance > https://t.co/qtiUgW38P4 pic.twitter.com/axuyDcqDBI— Le Parisien (@le_Parisien) 3 октября 2019 г.
У свою чергу телеканал BFMTV повідомив, що зловмисник був озброєний керамічним ножем і поранив п’ятьох людей в будівлі паризької префектури поліції. Вона знаходиться недалеко від собору Нотр-Дам.
Також в поширеному наказі керівництва поліції вказується на необхідність змінити бронежилети на більш потужні. В даний час весь квартал навколо префектури оточений.
Незважаючи на те, що вхід відвідувачів в префектуру ретельно контролюється — всі вхідні повинні знімати верхній одяг, утримання їх ручної поклажі перевіряється металодетекторами — зловмисникові вдалося пронести керамічний ніж, на який металлодетектер не спрацював.
2 жовтня в Парижі кілька тисяч співробітників поліції вийшли на демонстрацію проти збільшення суїцидів серед правоохоронців. Участь у демонстрації взяли близько 27 тисяч правоохоронців.
Наголошується, що з початку акцій протесту руху «жовтих жилетах» у Франції поліція перебуває під тиском, оскільки демонстрації супроводжувалися зіткненнями, актами насильства і вандалізму. З початку 2019 року в країні зафіксовано 50 випадків суїциду поліцейських.