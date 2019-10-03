У Парижі на поліцейський відділ скоєно напад: вбито четверо силовиків



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Зловмисник був озброєний керамічним ножем і поранив п’ятьох людей в будівлі паризької префектури поліції

За попередніми даними нападник сам працював в штаб-квартирі поліці

Сьогодні у Парижі злочинець проник з ножем на територію штаб-квартири міської поліції і напав на співробітників.

У результаті нападу загинули четверо співробітників поліції. Про це повідомляє ВВС.

Нападника застрелили. За попередніми даними, він сам працював в штаб-квартирі поліції. Його мотиви поки невідомі.

Район події оточено. Найближчі до штаб-квартири поліції, розташованої на острові Сіте, станції метро закриті. На місце злочину виїхав глава МВС Франції.

"L'auteur présumé a commencé les faits dans son bureau avant de se rendre dans d'autres endroits de la préfecture. Le mobile, à ce stade, n'est pas connu", explique Loïc Travers du syndicat Alliance > https://t.co/qtiUgW38P4 pic.twitter.com/axuyDcqDBI — Le Parisien (@le_Parisien) 3 октября 2019 г.

У свою чергу телеканал BFMTV повідомив, що зловмисник був озброєний керамічним ножем і поранив п’ятьох людей в будівлі паризької префектури поліції. Вона знаходиться недалеко від собору Нотр-Дам.

Також в поширеному наказі керівництва поліції вказується на необхідність змінити бронежилети на більш потужні. В даний час весь квартал навколо префектури оточений.

Незважаючи на те, що вхід відвідувачів в префектуру ретельно контролюється — всі вхідні повинні знімати верхній одяг, утримання їх ручної поклажі перевіряється металодетекторами — зловмисникові вдалося пронести керамічний ніж, на який металлодетектер не спрацював.

2 жовтня в Парижі кілька тисяч співробітників поліції вийшли на демонстрацію проти збільшення суїцидів серед правоохоронців. Участь у демонстрації взяли близько 27 тисяч правоохоронців.

Наголошується, що з початку акцій протесту руху «жовтих жилетах» у Франції поліція перебуває під тиском, оскільки демонстрації супроводжувалися зіткненнями, актами насильства і вандалізму. З початку 2019 року в країні зафіксовано 50 випадків суїциду поліцейських.